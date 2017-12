Ristrutturare una casa in legno

Un altro grande esempio di ristrutturazione del vecchio. Una foto gallery che mostra come José Ulloa Davet e Delphine Ding sono riusciti a rinnovare in maniera impeccabile questa casa di legno che si affaccia sull’oceano. Il contorno è un paesaggio roccioso di Tunquén, Casablanca in Cile. Come possiamo vedere dalle foto il progetto di ristrutturazione utilizza un eccessivo uso di legname in modo grazioso e un arredamento interno “sobrio e asciutto” che si presenta sorprendetemente elegante, moderno e ben delimitato negli spazi a differenza dall’aspetto esterno. Perfetta casa da sogno per un weekwend.

