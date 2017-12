Prima & dopo: ristrutturare e arredare una cucina moderna

Ho sempre amato le rubriche “Prima & dopo” delle riviste di settore di arredamento. Il motivo principale è che c’è sempre speranza nel rendere la propria cucina o la casa sempre più bella, e il secondo e non per questo meno importante capire le logiche e le scelte di un esperto di arredamento d’interni.

Un ottimo esempio è la ristrutturazione di qusta cucina realizzata dall’architetto Cass Calder Smith in un appartamento di San Francisco. Sono stati abbattuti i muri che separavano la cucina dalla sala da pranzo, trasformandola in un cucina a vista. Per rendere la cucina più gradevole e accogliente, l’architetto, ha inserito un lucernario e degli armadi in quercia bianca e con i ripiani in noce. Un lavoro straordinario di ristrutturazione per una cucina in condizioni peggiori della mia, e questo la dice lunga.