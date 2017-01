I migliori tavoli da cucina si dividono in due tipologie: il tavolo tradizionale o la penisola. Vediamo quali sono i tavoli giusti per la nostra cucina.

Due soluzioni per la cucina alternative o complementari: la scelta tiene conto del tipo di spazio, indipendente o a vista, ma dipende anche dallo stile di vita. I migliori tavoli da cucina è una raccolta di queste due tipologie di tavolo. La penisola, spesso pensata come elemento di separazione, può essere attezzata con lavello o piano cottura, ma serve anche per pranzare. Per famiglie numerose e per chi ama sedersi comodamente, il tavolo tradizionale è comunque d’obbligo. Offre inoltre un ampio piano di lavoro che si aggiunge alle zone di preparazione presenti lungo il top.

Tavolo da cucina in acrilico di Colico Design

Particolarmente interessante è il design di questo tavolo in acrilico di Colico Design. Il tavolo pur avendo una forma tradizionale, in chiave moderna è interpretato per il materiale con cui è realizzato, ossia l’acrilico. E’ sottile e leggero il tavolo, che è alla moda ed elegante allo stesso tempo. Intorno a questo tavolo è valorizzato l’incontro e il pranzo. La particolarità è il suo originale e sinuoso design così come la sua trasparenza che rende possibile e sempre vantaggiosa la presenza del tavolo in qualsiasi ambiente, in modo che non occupi mai troppo spazio. La luce che si infrange e poi si riflette, dona al tavolo un design brillante e delicato.

Il tavolo da cucina in pietra

Questo modello di tavolo è particolarmente interessante, molto importante all’interno di uno stile e dalla notevole presenza, può essere utile utilizzarlo come tavolo da pranzo, oppure come tavolo da lavoro o scrivania all’interno di uno studio. Il suo disegno e i suoi colori sono particolarmente attraenti e sorprendenti.

Realizzato in pietra e acciaio ed è creato in materiale riciclato al 100% e sapientemente e artisticamente realizzato dalla combinazione di 200 differenti tipi di pietra, ognuno con particolari caratteristiche uniche. Questa produzione non è semplice da realizzare, c’è molto lavoro per la formulazione di questa particolare fantasia da “barcode“, così speciale e unica.

Tavolo design da cucina di Gallotti&Radice

Estetica contemporanea e design d’avanguardia per il tavolo da riunione WGS disegnato da Monica Armani. Il piano è in cristallo 12 mm trasparente temperato. Disponibile su richiesta anche nella versione con top retroverniciato nei colori del campionario nella versione brillante o satinata. La base è in rovere spazzolato naturale, tinto wengé, laccato bianco o nero a poro aperto. Parti metalliche in acciaio inox lucido. Su richiesta acciaio inox satinato oppure in metallo cromato nero.

I dettagli e gli accessori di WGS sono realizzati in feltro, nei quattro colori: lime, brick, natural, stone. Il sistema modulare con piano in cristallo WGS è caratterizzato da accessori in feltro lime per passaggio cavi. La base è in rovere spazzolato naturale. Dimensione: cm 160x140x73h. Il tavolo WGS è ideale per composizioni modulari grazie all’utilizzao del “cavalletto doppio”, predisposto per il passaggio dei cavi. Una scelta che sottolinea l’attenzione di Gallotti&Radice per i dettagli. Tavolo tradizionale tedesco di Sebastian Schneider