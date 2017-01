I migliori tavoli allungabili rispondono all’esigenza, sempre più imperante di ottimizzare lo spazio. Tavoli allungabili in vetro, in metallo o legno.

Ci sono tavoli che presentano la possibilità di essere estesi con prolunghe sui lati corti. Questo permette un maggiore comfort per tutte le sedute, poichè le gambe del tavolo restano posizionate all’estremità del piano. I migliori tavoli allungabili e queste restano nella stessa posizione sia nella configurazione aperta del tavolo che nella configurazione chiusa.

Alcuni modelli di tavolo posseggono il movimento per la prolunga facilitato: infatti il Portofino di Zanette è caratterizzato dalla presenza di guide di scorrimento nascoste nelle gambe, il tavolo si allunga agevolmente spingendo i due sostegni predisposti dove va ad aprirsi uno scompartimento che contiene una prolunga da posizionare in linea con il piano.

L’estensione del tavolo può essere anche centrale, formata da due pannelli centrali che si aprono e chiudono a libro in modo semplice.

Il tavolo oltre che allungabile può presentarsi anche modificabile a più altezze. E’ trasformabile grazie ad un tasto posto sul sostegno in metallo del piano, è possibile prendere ad esempio la casa produttrice Calligaris, che realizza il tavolo a più altezze con sette diverse posizioni e per utilizzarlo come superficie d’appoggio vicino ai divani, rendendolo un tavolino da living. Quando è utile per il soggiorno lo si alza all’altezza desiderata e può essere anche esteso grazie allo scorrimento dei semipiano laterali e sollevando poi l’allunga centrale.

Tavolo allungabile da Vitamin

Il tavolo allungabile realizzato da Vitamin, che ha la possibilità di essere esteso, mantenendo le gambe ai bordi esterni in qualsiasi momento, l’ampliamento è possibile tramite due parti che si aprono ad ali e varie sono le soluzioni di ampliamento in lunghezza, sono tre le possibili lunghezze.

Questo tavolo ha la possibilità di diventare molto ampio, e può essere completamente smontato per un più facile trasporto. Si possono scegliere vari tipi di legno (quercia europea, rovere annodato, frassino, faggio, faggio selvatico, noce americano e ciliegio). La particolarità di questo tavolo è la sua ampia flessibilità all’allungamento e ad avere delle considerevoli ed ampie misure.

Tavolo allungabile Key di Calligaris

Il tavolo allungabile Key ha struttura in metallo bianco opaco e piano vetro serigrafato extrabianco. La sedia Wien reinterpreta le forme classiche, utilizzando materiali e tecnologie moderne.

Caratteristica principale è l’estrema versatilità di utilizzo delle diverse soluzioni tra plastica trasparente o coprente lucida, ottenendo così molteplici accostamenti e versioni.

Shanghai il tavolo in vetro allungabile

Nelle nostre case dove il problema principale è lo spazio, un tavolo allungabile rappresenta un grande must, fondamentale per un soggiorno, un living, una cucina moderna. Il tavolo Shanghai è uno dei tavoli più accattivanti attualmente sul mercato, è ispirato alla natura ed è stato progettato dall’architetto Angelo Tomaiuolo: un tavolo allungabile con barra di guida centrale in alluminio, piano in vetro temperato e con le estensioni.

Secondo i produttori di Tonin Casa, la base è caratterizzata dalla sensualità delle sue forme scultoree, adatto per chi ama un design fine e senza età. Facile da espandere e poi riportare alle sue dimensioni originali, si sta esaminando un prodotto che non è solo elegante, ma straordinariamente pratico. Inoltre, il suo design minimalista, può essere integrato all’interno di diversi arrangiamenti moderni. Il tavolo è disponibile in diverse finiture e colori.

Tavolo design allungabile di Pianca

La linea arredo di Riflessi sviluppa forme pulite e design essenziale nella creazione della consolle allungabile, mostrata nella pratica soluzione estesa. La disponibilità di diverse finiture come il rovere tinto wengè, tinto grigio o ciliegio e laccato opaco rende P300 adatta a ogni stile e ambiente. La consolle P300, nella versione chiusa. Basta un gesto per trasformarla, modificandone misure e funzionalità.

Un arredo versatile e multiuso adatto ad ogni spazio abitativo. Disponibile nelle finiture in rovere tinto wengè o tinto grigio, il tavolino Boris è dotato di piedi in legno ed è caratterizzato da fini inserti in metallo. E’ disponibile in versione quadrata e rettangolare. Azienda: www.pianca.com