Non è stato facile tra i migliori tavoli di Calligaris, perché sono tavoli che hanno per stile o funzionalità delle priorietà uniche e di alta qualità. Ma alla fine abbiamo scelti i seguenti tavoli…

Tavolo minimal Convoy di Calligaris

Parla un linguaggio minimal il tavolo Convoy, dotato di un sistema di allunghe manuali, che permette l’estensione della superficie del piano assumendo quattro diverse lunghezze.

Impilabili e funzionali le sedie Parisienne abbinate. Adatte anche ad ambienti esterni, sono caratterizzate da forme tonde prive di spigoli che rievocano lo stile delle sedie d’antan.

Tavolo allungabile tower di Calligaris

Il tavolo Tower allungabile ha basamento in metallo cromato e piano in vetro temprato. Le gambe sono in legno rivestite in acciaio inox e sono posizionate in diagonale rispetto al piano. È caratterizzato da un meccanismo d’apertura automatico a vista. Forma essenziale ma sinuosa per la poltroncina Nido.

Per un maggiore comfort, la base della seduta rientra verso il centro per una decina di centimetri, mentre quattro piedini nascosti la tengono sollevata da terra.

Tavolo da pranzo Calligaris

Il tavolo da pranzo Convoy è dotato di un sistema di prolunghe manuali posizionate in un cassetto sottopiano, che permettono l’allungamento della superficie del piano assumendo 4 diverse lunghezze. Le colorate sedie Alchemia sono realizzate interamente in policarbonato trasparente. Particolarmente versatili, sono adatte anche alle soluzioni contract.

Tavolo e sedie Wien classiche Calligaris

Airport permette di raddoppiare la superficie del piano con un unico movimento. Il tavolo può allungarsi in tre diverse misure senza perdere le sue caratteristiche estetiche. La struttura è in metallo, i piani in vetro temprato serigrafato. Completano l’arredo le sedie Wien dalla forme classiche, ma dai materiali innovativi. Il fusto è una pressofusione di alluminio mentre schienale e sedile sono in policarbonato.

Tavolo ovale in vetro Calligaris

Gemini è un tavolo ovale fisso interamente realizzato in vetro temprato trasparente, unica finitura disponibile. Ad esso viene abbinata ancora una volta l’elegante ed innovativa sedia Wien, disponibile nei colori nero, bianco, rosso scuro, verde acqua, trasparente, ambra, grigio fumé, caffè.

Tavolo Omnia di Calligaris

Omnia è un tavolo con gambe perimetrali, estremamente stabile, funzionale e allungabile con meccanismo brevettato a scorrimento. E’ realizzato in due misure e in più versioni, giocando sulla possibilità di abbinare le varie finiture della struttura in legno a tre differenti tipologie di piano.

Linea pulita ed essenziale per la sedia Boheme, caratterizzata dall’alto schienale.