31 progetti di soppalco in legno, basso o per camere da letto

31 progetti di soppalco con foto e idee su come arredare la propria casa con un soppalco in legno, basso, in ferro o soppalco per camera da letto.

Il soppalco è uno spazio funzionale e versatile che viene realizzato all’interno degli appartamenti che presentano alti soffitti (vedi come progettare un soppalco in un loft), seguendo le regolamentazioni proposte e definite dallo stato e comune del paese dove è sita la casa (vedi anche: Quando si può costruire il soppalco ).

Il piano del soppalco crea uno spazio intermedio che contribuisce ad aggiungere un certo tipo di atmosfera all’ambiente, definendo un’ulteriore ambientazione nel medesimo interno.

Anche piccole stanze possono essere arredate da soppalchi che riducono i problemi di spazio, la piattaforma può essere utile come seconda camera da letto, ufficio di casa, o per una libreria presentando la soluzione ideale allo spazio sociale e definendo una doppia altezza per un soggiorno, anche per trarre beneficio per ampie viste.

Soppalco in legno

Il Algarrobos Casa da Jose Maria Saez e Daniel Moreno Floresil soppalco in legno è costruito sotto il lucernario . Si trova sopra la cucina e la sala da pranzo, la piattaforma è realizzata tutta con travi di legno uguali, inondata di luce naturale che penetra dalle ampie vetrate.

Soppalco per camera da letto

Casa Stella di Carter Williamson Architects vanta alte finestre che mettono in luce la bellezza dell’open space, attraverso la luce naturale. Il soppalco in ferro è adibito ad ampia camera da letto, è uno spazio molto luminoso che copre la zona della cucina in basso.

Camera da letto soppalcata

In un precedente post, dedicato a questo piccolo appartamento polacco di 29 mq abbiamo posto l’attenzione al soppalco, il quale secondo lo schema strutturale è stato incorporato nel design e nella struttura dell’appartamento stesso. Lo studio di architettura 3XA, è riuscito a risolvere nel progetto il problema dello spazio, ponendo sopra un corridoio e al bagno una camera da letto soppalcata, con attenzione e con stile i problemi d’arredo del ridotto ambiente sono stati risolti.

Ampio soppalco in vetro

Nell’appartamento di San Francisco il soppalco è visibile e reso elegante dal vetro trasparente che crea un collegamento visivo rispetto allo spazio di vita sottostante. Lo studio di architettura Edmonds & Lee, ha studiato progettualmente il soppalco, dove una camera da letto matrimoniale un bagno e una libreria prendono vita.

Soppalco elegante e design

In Francia a Marsiglia questo appartamento rende omaggio all’influenza dell’architetto e grande artista Le Corbusier, abbiamo la possibilità di poterlo vedere grazie alle foto rese pubbliche dall’Agenzia Living, che l’ha fotografato. I muri scuri rispetto al soffitto bianco del soppalco e alla trave in legno, compongono un design elegante e raffinato.

Soppalco per ufficio

E’ un appartamento minimale e dall’arredo essenziale privo, il soppalco è in questo caso adibito ad ufficio. Alta la creatività dello Studioata, studio di progettazione.

Soppalco in ferro per il bagno

Questo loft è stato ristrutturato dagli architetti olandesi Leijh, Kappelhof, Seckel. Era un’antica chiesa storica olandese, dotata di soffitti molto alti dove prendevano posto i coristi per i canti religiosi, poi adibiti a soppalco nel loft abitato. Nel soppalco è stato organizzato un bagno con ampia vasca.

Piccolo soppalco per ufficio

Maxim Zhukov ha progettato questo soppalco dagli accenti industriali per se stesso. E’ un appartamento da single e la scelta è stata di studiare un soppalco per il suo studio. Questo spazio ufficio è adibito sopra il letto, semplici scale portano al piccolo soppalco con una singola ringhiera orientata verso la finestra.

Soppalco per un piccolo soggiorno

Le Couvent Loft è, un ex convento. Fu fondato nel 1750 dalla moglie di Napoleone, Giuseppina, i 25 mq sono stati ricavati da un ampio spazio e mostrano un’elegante salotto sul soppalco e al di sotto la cucina e l’ampia sala.

Soppalco con camera da letto a vista

Un ampio loft a Toronto progettato da Buildall Construction, è il Loft Wrigley uno spazio aperto con cucina a vista sul salotto e l’ufficio dalle porte a vetro con sopra il soppalco adibito a camera da letto. La balaustra scelta è in vetro trasparente, riesce a cambiare l’atmosfera del soggiorno.

Soppalco adibito a salotto

Appartamento ristrutturato e costruito nel 1960 a New York dallo studio New York Urban Retreat. E’ stato ristrutturato da Paul Rudolph, che ha studiato un soppalco che potesse essere adibito a salotto, la ringhiera è trasparente, in vetro e permette l’unione visiva e il collegamento diretto al piano sottostante.

Soppalco in camera da letto adibito per il bagno

Lussuoso appartamento e soppalco con balaustra in vetro e trasparente che ospita un bagno. La casa ha il nome di Little Venice arredata e progettata da Wells Mackereth.

Soppalco con tetto spiovente

Semplice ed elegante, nascosto sotto il tetto spiovente, questo ufficio mezzanino è ideale per chi lavora da casa e vuole anche essere collegato visivamente con l’ambiente di vita che li circonda. Slim ringhiere mezzanine mantenere il piano pavimento visivamente aperto mentre la semplicità nel design e la luce naturale riempie gli interni.

Soppalco adibito a corridoio

Nel moderno appartamento londinese è molto utilizzato il vetro che rende l’ambiente futuristico e ampio, combinato con il design raffinato e bianco. L’attico sviluppato da Foster & Partners, mostra un modo creativo di guidare la luce naturale all’interno che passa attraverso il parapetto in vetro, fino a penetrare nella casa.

Soppalco con parapetto in vetro adibito a camera da letto

L’open space dal moderno arredamento e dal biseco molto luminoso, dove il soppalco è adibito a camera da letto e da cui proviene la luce naturale. Il progetto è di Tyresö Brevik Vacation House, gli interni sono studiati con una moderna selezione di elementi d’arredo per comporre un ambiente ventilato e aperto.

Soppalco con vista sul mare

Il soppalco fotografato da quest’angolazione fa notare il panorama verso cui si volge l’appartamento e la splendida vista di cui si può godere dalla piattaforma della camera, grazie alla ringhiera in vetro.

Soppalco adibito a living sopra la cucina

Lo spazio adibito a soppalco è un salotto sopra alla cucina e alla sala da pranzo, il materiale utilizzato per il parapetto è come sempre nelle ristrutturazioni il vetro, che consente trasparenze e unioni fra i vari livelli della casa che vengono utilizzati.

Soppalco in legno e pianta rampicante

Unendo il calore del legno con l’allegria del verde, un soppalco può anche diventare parte di una architettura su due livelli. L’esempio che qui attraverso la pianta rampicante trasferisce all’occhio e piacevole tavolozza di colori naturali. Il soppalco con la pianta rampicante da la dimensione organica dello spazio necessario.

Soppalco basso con altezza minima

Nell’appartamento di Göteborg, il soppalco ospita una camera da letto e ottima è la soluzione relativa ai piccoli spazi. Posto sopra lo spazio di vita la terrazza è molto luminosa, questo piccolo mezzanino è accessibile tramite una scala ripida.

Soppalco basso, piccolo e intimo

Il piano alto che ospita il piccolo soppalco adibito a posto letto, letto soppalco anche chiamato, con una scala mobile normalmente utilizzata per i letti a castello. L’appartamento è ben organizzato nel piccolo e unico spazio, soprattutto molto luminoso.

Ampio soppalco per zona relax

Un’altra versione della ringhiera di vetro su un soppalco di una residenza di Madrid creato dal designer spagnolo Luis Puerta. Lungo le scale vari altri mezzanini e parapetti in vetro che aprono ad un corridoio di luce che aiuta ad ingrandire ulteriormente lo spazio. Ottimo modo per aggiungere metratura ad una casa e collegare zone e livelli diversi.

Soppalco in legno in stile classico

Questo balcone interno è un elemento visivo interessante che parla di eleganza e materiali naturali. La storica cappella trasformata nel Wiltshire, in Inghilterra, è stato il modo in cui Jonathan Tuckey designer ha immaginato e rinnovato questo moderno appartamento rispettando le esigenze di vita dei suoi abitanti.

Un soppalco originale in giappone

Casa in Kyobate dal designer Naoko Horibe è una collezione di versatili spazi funzionali che si basano sugli ideali di semplicità. Il soppalco è tagliato da due balconi interni incorniciati da diversi punti di vista dello spazio sociale sottostante.

Così proseguono gli altri esempi di soppalco, studiati nei vari loft e appartamenti moderni. In molti lo stile propone un parapetto in vetro o in metallo, legno per dare maggiore risalto e calore all’ambiente, ma tutti con particolari salienti e ben articolati dai diversi progettisti e architetti.