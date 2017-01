15 caminetti moderni: a legna, ad angolo e a parete

Abbiamo raccolto 15 caminetti moderni tra i più belli che abbiamo trovato in Rete. Le foto ci aiutano e ispirano a scegliere quello giusto per noi.

Cosa c’è di meglio di una serata piacevole in compagnia, da trascorrere raggomitolati davanti al fuoco? Abbiamo selezionato 15 caminetti moderni per aiutarvi nella scelta di acquistare un caminetto moderno a legna o ad angolo oppure a parete.

Sì il nome “caminetto” evoca immagini di qualcosa di molto tradizionale, fa tornare alla mente le case e le camere antiche, dove le famiglie con le panche vicino ai caminetti si radunavano per raccontarsi storie, eventi, ma vivere in un ambiente moderno non deve significare rinunciare alla comodità.

Nei nostri ambienti dagli interni minimali il caminetto è tornato di moda, dalle linee sinuose e tonde se al centro della stanza o dalle linee geometriche e schematiche se invece inseriti nel muro, provenzali e in muratura se arredano spazi rustici. Il ritorno è dovuto alla ricerca dell’eleganza, della semplicità e delle tradizioni e alle tecniche più moderne di riscaldamento. Qui ci sono 15 diversi modelli di camini tra i più moderni.

1. Elle Decoration UK via Anna Sage.

2. Un camino aperto da Murray Mitchell.

3. Elle Decor.

4. Paul Raeside via Coste e Castelli.

5. Stare all’aperto caldo! Come si è visto in Desire to Inspire.

6. Un po ‘rustico, un po’ moderno. Immagine da Joris Van Apers.

7. Un all-white appartamento (avvistato su Klikk) cozified con l’aggiunta di una stufa a legna.

8. A fronte-retro camino riscalda sia il soggiorno e sala da pranzo del Cottage Ten Broeck. (Ed è in affitto, io ci sono.) Via A Cup of Jo.

9. Un camino moderno in calcestruzzo Casa.com.

10. Un camino inobtrusive in un salotto moderno da Arch Daily.

11. Un camino moderno in casa Oslo di Elizabeth Heier.

12. Nicklas Rudfell via Frog Solid.

13. Un Inglenook moderna. Taci, il mio cuore. Da Marie Claire Maison.

14. Yann Deret via Love Nordic.

15. Le stufe a legna posso essere sorprendentemente piacevoli in un ambiente moderno. Sono così belle che Dabney ha scritto un post su di loro. Immagine da La Masion d’Anna G.